Film Studios Progetto prende forma. Oggi assegnati i lotti dell’ex Sannini

Si scrive oggi il primo capitolo concreto degli "studios" di Impruneta: il tribunale assegnerà ufficialmente nella giornata odierna due lotti dell’ex Sannini alla società che ha come capofila l’imprenditore Andrea Iervolino; diventa così proprietaria di oltre un terzo della fu gloriosa ditta del cotto sulla provinciale Chiantigiana. Si tratta di un’operazione da 800 mila euro che dà il via al resto dell’acquisizione della struttura liquidata dal 2017. Qui Iervolino e il suo partner economico, ossia un fondo patrimoniale del Bahrain che fa capo alle società dello sceicco Mohamed Bin Salman Bin Abdulla Al Khalifa, intendono realizzare i Tuscany Film Studios, l’unico set in Italia per opere cinematografiche in realtà virtuale. Un’operazione da 250 milioni di euro che crea un domino di ripercussioni sul territorio di tutta l’area vasta. Sulle ceneri della gloriosa Sannini, l’imprenditore italo-canadese Iervolino e soci vogliono realizzare un virtual set con produzioni a 360 gradi, l’unico dove sarà possibile realizzare opere cinematografiche in realtà virtuale. La vicinanza con Firenze e col Chianti fa immaginare che le grandi firme del cinema internazionale possano approfittare degli studios imprunetini per girare scene anche nelle scenografie naturali più belle del mondo. L’indotto sul turismo e il mondo economico che ruota attorno al cinema è facilmente immaginabile. La recente messa in vendita della vicina Villa Larderel da parte della proprietaria Invimit (società del ministero dell’economia), fa anche ipotizzare che vi si voglia realizzare una struttura ricettiva di lusso collegata ai Tuscany Film Studios: ci sarebbe l’interessamento di due imprenditori statunitensi. Da questa partita trarrebbe vantaggi anche Prato: un preaccordo con Toscana Film Commission e Manifatture Digitali Cinema affiderebbe in toto al centro di produzione pratese tutti i costumi e gli elementi scenografici dei nuovi studios. Intanto oggi si dovrebbe firmare la prima parte dell’acquisizione che apre la strada a un’accelerazione nel passaggio di proprietà e poi a tutti gli step successivi, a cui il Comune di Impruneta ha già dato il beneplacito, con già le previsioni urbanistiche che danno il via libera all’immensa operazione sul territorio.