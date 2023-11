Film e cena dedicati a Francesco Nuti

Nuovo appuntamento con "Gustose visioni" dell’Associazione Cult(urale) Conte Mascetti. Stasera (ore 20) presso la storica saletta Carlotti del Circolo ricreativo 25 Aprile (via Bronzino 117) arriva il sorriso dolceamaro del regista e attore toscano Francesco Nuti nei panni dello psicoanalista Caruso Pascoski con un film che farà rivivere i suggestivi scorci fiorentini che fanno da sfondo alla storia e ripassare alcune celebri battute-tormentone come "dammi un bacino" oppure la "mortadella comunista". Una serata per omaggiare Nuti e rimarcare tutto il calore del pubblico nei suoi confronti e ricordare anche i grandi Carlo Monni e Novello Novelli. Come sempre la serata sarà preceduta da un primo piatto a tema, in questo caso "Le penne al ragù di mortadella (comunista)" e vino rosso. Informazioni e prenotazioni: www.contemascetti.itgustosevisioni.