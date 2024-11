File Home . Appuntamento solidale

Eva

Desiderio

File Home, così si chiama la stanza delle meraviglie dedicata alla biancheria e agli oggetti per la casa, che verrà svelata durante il Florence Vintage Market a Palazzo Corsini sul Lungarno da venerdì a domenica, dalle 11 alle 18. Seconda edizione di questo spazio che anche stavolta ha potuto contare sulla generosità dei tanti donatori che hanno voluto donare qualche pezzo della loro vita e della loro casa per fare del bene a chi soffre. Accanto a File Home le tantissime proposte di abbigliamento e accessori del Florence Vintage Market, diecimila pezzi raccolti dai più di cento tra volontarie (la maggioranza) e volontari (bravi e preziosi anche loro) tra ottime griffe e guardaroba personali assai chic. Perchè File Fondazione italiana di leniterapia ets, fondata senza scopi di lucro nel 2002 da Donatella Carmi Bartolozzi scomparsa nell’ottobre 2020, e il cui testimone è stato raccolto da Livia Sanminiatelli che ne è l’attuale presidente, è un’associazione impegnata nelle cure palliative per malati onocologici e non che da un po’ di tempo ha anche un presidio fisso all’ospedale di Careggi con una dottoressa palliativa, uno psicologo e un ambulatorio dedicato, nel reparto di terapia del dolore del professor Renato Vellucci.

"Abbiamo bisogno di sostegno e queste vendite ci aiutano molto _ continua Livia Sanminiatelli _ perché nel 2023 i nostri assistiti sono stati 7.000 con un +30% rispetto a quelli del 2022 che erano 5.500. Ora per il 2024 questi numeri sono stati già superati". L’associazione che vanta più di 100 volontari si è trasferita da giugno in via Aretina 115/1 e i nuovi locali hanno anche una sala riunioni per fare formazione ai volontari. Dopo il Florence Vintage Market di questo fine settimana, in casa File si sta già lavorando al Mercato di Natale sempre a Palazzo Corsini il 6, 7 e 8 dicembre prossimo: si promette un look tutto rinnovato per l’evento.