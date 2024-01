Figure femminili e mondo digitale. Aperte le candidature per il premio

Premio donna, sono ancora aperte le candidature. L’iniziativa è promossa dalla presidente della commissione Pari opportunità, Ilaria Capano, insieme all’assessore delegata, Diye Ndiaye. Quest’anno il premio donna città di Scandicci, sarà assegnarto alla figura femminile che nel corso del 2023 si sia distinta nel seguente ambito: "Donna Digital. L’impegno nei settori della programmazione, finanza, arti e transizione digitali, innovazione tecnologica". Stabilito il tema, è arrivato il momento di aprire le candidature e le segnalazioni: tutti i cittadini sono invitati a inviare i curricula entro il trenta gennaio.

La cerimonia di premiazione avrà luogo in occasione della Festa Internazionale della Donna, il giorno otto marzo duemila ventiquattro.

Le candidature, motivate e accompagnate da un breve curriculum vitae, dovranno essere inviate e indirizzate alla Commissione Pari Opportunità del Comune di Scandicci e inviate via Pec all’indirizzo [email protected], oppure per email a [email protected] con allegata copia di un documento d’identità del proponente, oppure per raccomandata a commissione Pari Opportunità del Comune di Scandicci all’indirizzo del comune di Scandicci.

Insomma c’è ancora tempo per cogliere quest’occasione. E fino al 30 di gennaio si potranno inviare le candidature