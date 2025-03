Figline, un punto di peso. Respinti gli assalti senesi

SIENA

0

FIGLINE

0

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Morosi (41’st Hagbe), Achy, Biancon, Di Paola; Mastalli (29’st Farneti), Bianchi, Suplja (14’st Masini); Candido (14’st Carbè); Boccardi, Galligani (14’st Giannetti). Allenatore Magrini.

FIGLINE (4-3-1-2): Pagnini; Zellini, Borghi (40’st Noferi), Nobile, Simonti; Torrini, Milli, Cavaciocchi (21’st Aprili); Allushaj (43’st Gozzini); Ciravegna (21’st Gozzerini), Mugelli (40’st Bruni). Allenatore Brachi.

Arbitro: Decimo di Napoli

Note: ammoniti: Milli, Aprili, Boccardi, Biancon. Espulso Aprili 42’st.

SIENA - Due tra i peggiori attacchi del campionato danno vita ad uno 0-0 che serve più al Figline in chiave salvezza che al Siena. Il primo brivido arriva al 6’ con Boccardi che sul suo palo impegna Pagnini. Sul corner Biancon di testa centra il palo. Achy qualche minuto dopo anticipa Ciravegna evitando guai a Giusti. Intorno al 20’ Boccardi ha una buona occasione sul sinistro, ma calcia altissimo. Al 22’ Siena ancora pericoloso col rientrante Suplja: il destro dal limite si spegne sul fondo. Ancora Achy (31’) anticipa gli avanti gialloblu (e Giusti) dopo un’azione di rimessa firmata Zellini. Nel finale il Siena sciupa altre due situazioni molto importanti sia con Boccardi e Candido. Nella ripresa Galigani (5’) ha sul destro la palla per il tanto agognato vantaggio, ma da ottima posizione calcia debolmente e addosso a Milli. Sul ribaltamento di fronte Morosi (10’) salva i suoi dopo un errore di Biancon. L’intervento del terzino con una diagonale evita guai peggiori. Nella seconda parte della gara tutti i limiti tecnici delle due squadre emergono con errori a ripetizione che rallentano i già bassissimi ritmi. Brachi inserisce Gozzerini per dare più peso all’attacco, ma gli ospiti restano in dieci nel finale per il doppio giallo al neo entrato Aprili. Ma il Siena non riesce a farsi più pericoloso.

Guido De Leo