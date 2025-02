Figline, sprechi e rimpianti. La Fezzanese non cede

FIGLINE 0 FEZZANESE 0

FIGLINE 1965: Pagnini, Ciraudo, Noferi (60’ Rosini), Milli (85’ Fiaschi), Francalanci, Nobile, Zellini, Aprili (72’ Cavaciocchi), Gozzerini (62’ Bruni), Torrini, Ciravegna (64’ Mugelli). All. Brachi.

FEZZANESE: Pucci, Masi, Bechini, Nicolini (82’ Benassi), D’Alessandro, Salvetti, Campagna (87’ Remedi), Cantatore (73’ Scieuzo), Beccarelli, Ngom (87’ Stradini), Mariotti (63’ Lunghi). All. Gatti.

Arbitro: Gambini di Udine.

Note: spettatori 350. Angoli: 5-2. Ammoniti: Masi, Cantatore, Aprili, Nicolini, Noferi, D’Alessandro, Beccarelli, Salvetti.

FIGLINE – Niente da fare. È finita 0-0. I gialloblù ci hanno provato, hanno creato e nonostante una bella prestazione non sono riusciti a scardinare il fortino della Fezzanese. Al pronti e via, al 3’ sono gli ospiti a provarci con Campagna: ma il tiro è fuori misura. Al 20’ è la volta del Figline con Aprili che lancia Ciravegna che davanti al portiere si allunga troppo la palla facendola preda della difesa. Cinque minuti dopo chance per la formazione di casa che sugli sviluppi da calcio d’angolo raccolto da Gozzerini a beneficio di Ciravegna, il cui tiro finisce fuori di poco. Dopo un tentativo di Torrini (32’) c’è stato quello di Noferi, bloccato da Pucci, che chiude la prima frazione di gioco. Al 47’ Cantatore con una girata prova a sorprendere Pagnini che risponde presente. Al 70’ opportunità per i gialloblù con Bruni che si lancia sulla sinistra e poi crossa la palla in mezzo all’area, decisivo Pucci che allontana. Ancora un cross di Torrini per Bruni che di testa sfiora di poco il palo. Il Figline continua a insistere e al 91’ confeziona un’altra bella azione con Fiaschi che smarca Rosini (al debutto in gialloblù) che si presenta davanti al portiere, con Pucci tempestivo nell’uscita. L’ultima occasione (95’) su calcio piazzato che libera Zellini che prende la mira, la palla sfiora l’incrocio dei pali.

Giovanni Puleri