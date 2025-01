Figline, pari in emergenza. Le assenze si fanno sentire

FIGLINE

0

FLAMINIA

0

FIGLINE: Pagnini, Ciraudo, Simonti, Milli (64’ Fiaschi), Francalanci, Nobile, Zellini, Aprili, Gozzerini, Bruni (45’ Dama), Borghi. All.: Brachi.

FLAMINIA: Nespola, Falli, Penchini (69’ Igini), Massaccesi, Ricozzi, Lisari, Fracassini, Malaccari (75’ Benedetti), Tascini, Casoli (87’ Ciganda), Sirbu. All.: Abate.

Arbitro: Pandini di Bolzano

Note: ammoniti: Fracassini, Casoli, Zellini, Nobile, Borghi, Fiaschi, Falli, Simonti

FIGLINE – Un Figline molto rimaneggiato riesce a tenere il passo a un Flaminia che specie nella ripresa, ha mostrato più iniziativa nel gioco, per cercare di sbloccare la gara. È scaturito un pareggio in bianco che in attesa di tempi migliori, consente ai gialloblù di incamerare solo un punto per la classifica. Al pronti e via, il Figline con Aprili (10’) prova a calciare verso Nespola che risponde presente. Al 15’ c’è il primo sussulto degli ospiti con Ricozzi che su punizione serve Sirbu che spara fuori di poco. Al 31’ su corner, Aprili calcia di forza, ma la sua conclusione sorvola la traversa. Nella ripresa è il Flaminia a ripartire subito all’attacco mostrando maggiore iniziativa, nei confronti dei gialloblù che perdono subito Bruni per infortunio. Al 47’ da calcio d’angolo (saranno ben 11 per gli ospiti) Casoli cerca la girata al volo, Pagnini ben appostato respinge. Al 59’ su punizione dal limite di Ricozzi, Pagnini con prontezza devia in angolo. Dopo una conclusione di Fracassini terminata sopra la traversa, il Figline si porta in avanti con Simonti, che dal fondo crossa per Zellini, quest’ultimo spara, la palla sorvola la traversa. La squadra di Brachi trova qualche difficoltà nel graffiare la difesa ospite che fa muro davanti a Nespola. Il Flaminia prova a confezionare il tiro vincente, ma la difesa di casa regge bene e difende il pareggio.

Giovanni Puleri