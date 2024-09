Figline, pari di rigore. Manca il colpo del ko

FIGLINE

1

FOLLONICA GAVORRANO

1

FIGLINE 1965: Pagnini, Ciraudo, Zellini, Degl’Innocenti, Francalanci, Simonti, Fiaschi (61’ Remedi), Milli (75’ Bartolozzi), Mugelli (86’ Borghi), Torrini, Ciravegna (66’ Bruni). All.: Tronconi.

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Morelli, Pignat (65’ Marino), Brunetti, Dagata, Pino, Tatti, Lo Sicco, Morgantini, Kernezo (65’ Zini), D’Este. (71’ Kondaj) All.: Masi.

Arbitro: Cavacini di Lanciano.

Marcatori: 31’ rig. Mugelli, 42’ D’Este.

Note: spettatori 520. Ammoniti: Morelli, Degl’Innocenti, Tatti, Fiachi, Dagata, Lo Sicco. Angoli: 45-2.

FIGLINE – Dopo due pareggi consecutivi esterni nemmeno l’aria di casa è servita al Figline per tornare a vincere. Contro un buon Follonica Gavorrano i gialloblù gestiscono bene il pallino del gioco, ma non hanno fortuna a trovare dopo il pareggio degli ospiti il guizzo vincente. La prima opportunità capita a Ciravegna parato da Antonini. Solo al 21’ gli ospiti con Lo Sicco provano a sorprendere Pagnini che risponde presente. Ancora gli ospiti ci provano con un colpo di testa di D’Ester (28’) fuori di poco. Due minuti dopo c’è l’episodio che sblocca la gara. Cross di Fiaschi per Torrini, che calcia con sicurezza. La palla incoccia sulla mano di un giocatore avversario in area, rigore. Dal dischetto l’esperto Mugelli non sbaglia.

Dura poco l’euforia del vantaggio. Al 42’ da calcio d’angolo, Lo Sicco pesca bene in area D’Este che pareggia. Nella ripresa, il Figline riparte a testa bassa, Milli a botta sicura (47’) non ha fortuna. All’83’ c’è un bel tiro di Mugelli con palla sopra la traversa. Ci prova anche il nuovo entrato Bartolozzi che da due passi (83’) per un soffio non riesce a spingere la palla in rete. L’ultimo sussulto è di Zellini imbeccato in profondità con palla di poco sopra la traversa. Finisce 1-1 e il Follonica Gavorrano tira un sospiro di sollievo.

Giovanni Puleri