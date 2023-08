Figline in festa per il Perdono e il Palio di San Rocco

Figline Valdarno (Firenze), 31 agosto 2023 - Il Palio di San Rocco compie 50 anni e li celebra all’interno della Festa del perdono di Figline Valdarno da domani al 4 settembre. Ci saranno alcuni eventi speciali per questo particolare compleanno, come l’esibizione degli Sbandieratori (lunedì 4 settembre ore 21,15), a cui seguirà la premiazione delle figure storiche del Palio (volontari, organizzatori e personaggi di spicco), senza dimenticare i volontari venuti a mancare nei 50 anni di Palio, ai quali sarà dedicata la messa del Perdono promossa dalla Compagnia delle contrade figlinesi (Chiesa di San Francesco, domenica 3 settembre ore 11). E poi il gran finale con i fuochi d’artificio martedì alle 23,30. Il via dell’iniziativa sarà ufficialmente domani alle 21 con la processione delle quattro contrade figlinesi e degli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri, seguito dal fashion show “Figline va di moda” con il CCN Il Granaio e intermessi di canto e danza con la conduzione di Mirko Bonatti e ospite d’onore Matteo Becucci. Parte del ricavato va a Trisomia 21, i cui ragazzi faranno un’esibizione. Sabato ci sarà la rievocazione storica con i carri delle contrade Porta Senese, Aretina, San Francesco e Fiorentina che domenica si sfideranno nella corsa delle bigonce, nel palio del carretto, nel tiro alla fune e nel Palio a Cavallo, per contendersi il drappo realizzato, quest’anno, dal pittore Giuseppe Silvestri Tante le iniziative in programma per questi giorni di festa, come la cena spettacolo della Compagnia per gli ospiti di Casa Martelli o la visita guidata per tutti di Daniela Matteini alla scoperta del centro storico, della tradizione del Palio e di Villa Casagrande (sabato 2 ore 10,45; prenotazione obbligatoria al 389.1696703). La Festa del Perdono di Figline sarà anche l’occasione per rinnovare il trentennale gemellaggio con la cittadina tedesca di Pfungstadt (sabato 2 ore 18). Tanti gli eventi sportivi collaterali dal podismo con l’8^ Smile Run (3 settembre ore 8.30) al ciclismo, con il 15° Piccolo giro del Valdarno della ciclistica figlinese (3 settembre, ore 15) e il 45° Giro del Valdarno a cura di GS Nuovo pedale figlinese (4 settembre, ore 12,45). Immancabile pure la tombola della Misericordia di Figline (3 settembre, ore 19). Inoltre, dal 1° al 5 settembre, il Chiostro dei Frati ospiterà la mostra fotografica “Figline e dintorni” a cura del Circolo fotografico Arno, il Cinema Salesiani la fiera di beneficenza, piazza Ficino i brigidinai piazza San Francesco lo street food e piazza della Libertà il luna park. Info: 055.9125303; [email protected]