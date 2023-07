"FIESOLE: Nuovo Frantoio Buonamici, Visite e Degustazioni: Oleoturismo e Vendita Diretta"

Il nuovo frantoio Buonamici apre alla vendita diretta e punta sull’oleoturismo, con corsi di degustazione e visite guidate. È questa la novità annunciata da Cesare Buonamici, fondatore e ceo dell’omonima azienda agricola, che sottolinea: "Il nostro frantoio di Montebeni è pronto per accogliere appassionati e turisti, che potranno fare visite guidate, assaggiare i nostri oli, fare picnic in mezzo agli olivi, ma anche partecipare a corsi di degustazione e conoscere la storia del nostro territorio vocato all’agricoltura". Al via anche la vendita diretta e da settembre i prodotti dell’azienda si potranno ordinare online. "L’olio della nuova campagna sarà pronto da novembre. Ancora è presto per fare previsioni, ma certamente - conclude l’imprenditore - le temperature elevate di questi giorni scongiurano i rischi di mosca olearia. I presupposti per un olio di qualità ci sono tutti"