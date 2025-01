Fiesole, l'appello: "Il gatto Erol è scomparso nel nulla. Aiutateci a trovarlo"

Fiesole (Firenze), 9 ottobre 2021- E' stato avvistato a Fontelucente lo scorso venerdì, poi niente più. Sono dieci giorni che Erol, gattone a pelo lungo rosso dalla coda imponente, si è allontanato da via Duprè, caratteristica stradina sul cucuzzolo di Fiesole.

Lui è nuovo del posto. Perché con il fratello è arrivato recentemente dall'Albania, attraverso un articolato sistema di staffette organizzate da più gruppi di volontari e amanti degli animali che lo hanno tolto da una situazione di pericolo, per un'adozione in Italia, che è poi però saltata.

L'area di ricerca dovrebbe essere grosso modo da piazza Mino al versante Pian del Mugnone. Quindi: Le Coste, via del Castagnedo, Fontelucente, via delle Palazzine e poi risalendo dalla via Vecchia Fiesolana, via Bandini, S Ansano, ritornando alla Piazza. Zona circoscritta ma vasta. Ci sono infatti ville con grandi appezzamenti di terreno, campi e boschi. Non si esclude che possa essere rimasto chiuso da qualche parte.

“E' molto buono - dice Patrizia Carmagnini, la volontaria che con il marito Cesare lo aveva in custodia temporanea -. Potrebbe essere spaventato perché non conosce la zona e quindi essersi nascosto. Chiedo a tutti di controllare garage e scantinati”. Se poi qualcuno si fosse così innamorato da volerlo tenere andrebbe bene. “Anzi saremmo contenti. Lo scopo per cui è arrivato in Italia - continua la volontaria - era infatti proprio quello di trovargli una buona famiglia. Basta sapere che sta bene”. In caso di avvistamento, si può chiamare Patrizia al 3285451830.

