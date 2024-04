"Fiesole: finanziamento per punti di facilitazione digitale, tre sportelli attivi sul territorio"

Il Comune di Fiesole ha ottenuto un finanziamento di circa 30.000 euro con il Bando regionale per la realizzazione dei punti di facilitazione digitale che prevede la realizzazione di una vera e propria rete di sostegno per quanti non si muovono agevolmente online. Tre gli "sportelli" in funzione sul territorio. Il primo si trova a Girone, presso la Croce Azzurra di Pontassieve, in via dell’Arno, 5 ed è aperto martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30 ; Info: [email protected] - tel. 353 391624. A Fiesole si troverà una postazione tutti i giovedì dalle 14 alle 8 nei locali dell’Archivio Storico del Comune in via Portigiani. Il terzo punto è a cura della Croce Rossa italiana presso l’Istituto Universitario Europeo in via della Badia dei Roccettini a San Domenico il lunedì allre 14 alle - 18, con prenotazione obbligatoria Info: [email protected].

D.G.