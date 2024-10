Fiesole, diecimila euro per sostenere le famiglie nelle spese per il Tpl

È di diecimila euro il finanziamento messo a disposizione dall’Amministrazione comunale per sostenere le famiglie nelle spese per il trasporto pubblico degli studenti fiesolani, che frequentano le scuole medie inferiori. L’iniziativa, fortemente voluta dalla sindaca Cristina Scaletti e già annunciata nel Consiglio comunale di settembre, è stata ratificata con l’approvazione della variazione di bilancio nella seduta di martedì scorso. Il fondo si somma al ’Bonusback TPL’ della Città Metropolitana, che è rivolto agli studenti delle scuole superiori. "Confermiamo il rimborso già istituito dalla precedente amministrazione e in più lo innalziamo nella misura del 50% del valore del titolo di viaggio – spiega l’assessore alla mobilità e all’innovazione tecnologica, Andrea Cammelli -–. Quest’anno chiedere il rimborso sarà ancora più facile, in quanto abbiamo creato un apposito form on line" (ecco il link https://t.ly/7QkG8). La domanda va presentate entro il 30 novembre. Si ricorda che gli abbonamenti che danno diritto al rimborso comunale sono quelli acquistati dal 1° agosto per autobus urbani/extraurbani annuali, autobus urbani/extraurbani trimestrali, Pegaso annuale e abbonamenti Trenitalia annuali. Con l’obiettivo di incentivare l’uso del mezzo pubblico è stato aperto un tavolo di confronto con Comune di Firenze, Città Metropolitana e gestore del Tpl.

Daniela Giovannetti