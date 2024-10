Fiera nel segno dello Scandicci

Prosegue la Fiera. Oggi

sono in programma la presentazione dello Scandicci calcio alle 17 in auditorium

e il convegno organizzato

da Greenpeace Italia: ’Difendersi dal greenwashing: come smascherare la disinformazione sul clima e attivarsi per un presente più sostenibile’. Per quest’ultimo, l’appuntamento è nella Green Area dalle 17. L’evento vedrà la partecipazione di Federico Spadini, campaigner clima di Greenpeace, Alice Pomiato - content creator e formatrice esperta di sostenibilità,

Luca Aterini, caporedattore greenreport.it. In piazza dello sport la parete d’arrampicata apre dalle 16,30 alle 19,30. Durante tutto l’arco dell’apertura della Fiera,

in piazza Resistenza (lato fermata tramvia) è presente un campo da padel che ospiterà tutti i giorni gli istruttori messi a disposizione dalle società sportive. Oggi

la fiera è aperta dalle 4 del pomeriggio a mezzanotte.