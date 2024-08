Fiera Calda a Vicchio: divieto di vendita, uso e detenzione di contenitori in vetro

Vicchio (Firenze), 28 agosto 2024 - Taglio del nastro stamani per la tradizionale “Fiera del Bestiame” che si svolge per tutto il giorno con stand, attività ed esibizioni nell’area del ‘pratone’ in località Ponte a Vicchio nel comune di Vicchio. E da domani nel centro storico via alla “Fiera Calda” con numerosi appuntamenti in programma tra musica dal vivo, djset, animazione, street food, laboratori e giochi per bambini, esibizioni e spazi della associazioni locali, la loggia del contadino con dimostrazione dei mestieri di un tempo, l'angolo dei pittori, artigianato in mostra e laboratori artigianali, il mercato della Fiera, il mercatino degli hobbisti e dei produttori agricoli, ed ancora, presentazioni di libri e momenti culturali, il trofeo del tiro alla rulla e il primo Trofeo Fifa per ragazzi, la corsa ciclista con bicicletta d'epoca e l'esposizione di mezzi d'epoca, l’esibizione della Vicchio Folk band, il ritmo scatenato dei Funk Off, senza dimenticare lo spettacolo pirotecnico al lago di Montelleri a chiusura. Per la durata della manifestazione (28 agosto-1 settembre) in tutto il capoluogo, comprese le zone dell’Arsella e di Ponte a Vicchio dalle ore 15 alle ore 6 sarà in vigore, come prevede l’ordinanza firmata dal sindaco Tagliaferri, il divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi gradazione in bottiglie di vetro e lattine e di utilizzo, trasporto e detenzione di spray al peperoncino e fumogeni, petardi e fuochi d'artificio non autorizzati. In particolare, è vietata la vendita e la somministrazione per asporto di bevande di ogni genere in bottiglie, bicchieri di vetro e contenitori di latta da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea nonché delle attività autorizzate alla vendita di bevande ed in genere da parte di tutte le forme di commercio e artigianato che consentono la somministrazione di bevande in vetro e/o latta anche dove dispensate attraverso distributori automatici (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze temporanee di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari con o senza somministrazione, commercio ambulante, ecc.). Inoltre è vietato detenere, consumare e/o abbandonare in luogo pubblico contenitori di qualsiasi genere (bottiglie di vetro, lattine o comunque contenitori realizzati con il medesimo materiale) oltre che introdurre nell’area interessata contenitori di bevande soggette ai divieti, sia per uso personale che con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito. L’ordinanza dispone ancora il divieto di utilizzare, trasportare o detenere spray a base di “Oleoresin capsicum”, c.d. spray al peperoncino, o di sostanze chimiche che producono i medesimi effetti e fumogeni, petardi e fuochi d’artificio non autorizzati oltre a qualsiasi altro oggetto atto a intimorire e offendere. Come precisato nel provvedimento, gli esercizi abilitati alla ristorazione (ristoranti, pizzerie, ecc.) possono somministrare bevande in contenitori di vetro o latta ai propri clienti, durante la consumazione dei pasti e delle bevande serviti ai tavoli, al banco e nelle aree in concessione, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali indicati. Le attività autorizzate, possono vendere per asporto le bevande in bicchieri di plastica o carta. Per chi non rispetta l’ordinanza sono previste multe da 50 a 300 euro.