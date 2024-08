Fiamme sul tetto di Ferragamo. Chiusa una parte del magazzino

Ordinanza urgente del Comune di Sesto Fiorentino dopo l’incendio che, nella mattinata di Ferragosto, ha interessato un’ampia porzione della copertura dell’edificio est di Ferragamo in via Lucchese, zona Osmannoro, partendo dai pannelli fotovoltaici. L’atto firmato dal sindaco Lorenzo Falchi, con l’obiettivo di tutelare l’incolumità pubblica e privata, ha disposto la chiusura al personale, al pubblico e in generale a tutti i soggetti non autorizzati della porzione del magazzino sottostante l’area interessata dal fuoco, "nonché l’immediata sospensione di ogni attività esercitata" in quella parte dell’edificio fino alla completa messa in sicurezza e ripristino.

A Ferragamo viene anche ordinato "che dia conto della completa esecuzione, sotto la guida di un tecnico specializzato e responsabile, di tutti i lavori di assicurazione e ripristino che il caso richiede". Secondo quanto emerso dalla relazione dei vigili del fuoco, il cui intervento nella giornata festiva ha scongiurato che le fiamme potessero ulteriormente propagarsi con danni ancora più ingenti, l’incendio avrebbe interessato circa un quarto della copertura del capannone est, su via Mercalli, più o meno 1300 metri quadrati di superficie.

L’area sottostante era già stata interdetta dai vigili del fuoco al termine delle operazioni di spegnimento del fuoco e messa in sicurezza dell’ambiente, ora sono arrivate anche le prescrizioni ‘ufficiali’ del Comune.