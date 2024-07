Fiamme su Monte Morello. Domate da vigili e volontari grazie anche alla nuova vasca

Fiamme, ieri in tarda mattinata, su Monte Morello con danni ingenti a diverse piante di olivo e vigne. L’incendio si è sviluppato nella zona di via di Chiosina che dalla panoramica porta a Calenzano e si è rapidamente propagato attaccando alla fine circa quattro ettari di terreno a oliveta e vigneto. Sul posto, dopo l’allarme lanciato, si è radunato un vasto spiegamento di forze: squadre dei Vigili del Fuoco, dell’associazione La Racchetta, della Vab che, su diversi fronti, hanno dato il via allo spegnimento riuscendo, per fortuna, a limitare i danni. Grazie anche all’intervento dell’elicottero antincendio e alla grande presenza di volontari, infatti, è stato possibile far sì che, nella parte alta della strada, non venisse attaccata dal fuoco una abitazione accanto alla Bottega di Morello e, nell’area sottostante, invece che venisse preservata l’area boschiva. Se le fiamme avessero attaccato il bosco il computo dei danni sarebbe stato decisamente più grave.

Sul posto anche i carabinieri Forestali e la polizia municipale di Sesto Fiorentino presente in funzione di supporto ma che non ha invece dovuto operare sul fronte della viabilità: via di Chiosina, in cui si è sviluppato l’incendio, infatti è chiusa da alcuni giorni, proprio in prossimità dell’intersezione con la strada provinciale 130, per un cedimento del tratto stradale con i residenti che, in questi giorni hanno potuto accedere solo dal lato di Calenzano. La viabilità dovrebbe essere comunque tornare alla normalità già questo pomeriggio. Da segnalare che l’incendio di ieri mattina ha fatto segnare anche una sorta di ‘battesimo’: per la prima volta infatti ieri è stata attivata la vasca anti incendi boschivi installata alla Fonte dei Seppi dalla Città Metropolitana nel 2021. Vasca che, presumibilmente, potrà essere utile nei prossimi mesi visto che la stagione degli incendi boschivi è purtroppo nel vivo.

Sandra Nistri