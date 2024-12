Fiaccolata per la pace. Lunedì sera la sfilata da piazza Veneto

Una fiaccolata per la pace nel centro cittadino. L’iniziativa è in programma per lunedì 23 con ritrovo alle 18 in piazza Vittorio Veneto e prenderà il via subito dopo la conclusione della seduta del consiglio comunale. A promuovere la fiaccolata in collaborazione con la Commissione Pace e Cooperazione e con la Consulta delle Associazioni di Calenzano, la giunta comunale che ha accolto l’appello di Emergency e della campagna "Ripudia la guerra" per affermare il principio costituzionale, sancito dall’articolo 11, "L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali…". Una ‘guerra’ – sottolinea in un messaggio il sindaco Giuseppe Carovani – nel senso effettivo del termine come orrore che miete migliaia di vittime ogni giorno "ma anche una guerra contro la sicurezza dei lavoratori" con riferimento a quanto accaduto nel deposito Eni il 9 dicembre scorso.