Firenze, 19 novembre 2019 - Sarebbe stata abbandonata nella notte tra domenica e lunedì scorsi la borsa con la neonata trovata morta ieri accanto al cassonetto per la raccolta dei farmaci, davanti a una farmacia a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze.

Sarebbe questa, secondo quanto appreso, l'ipotesi ritenuta più probabile al momento dagli inquirenti. Il borsone, in tela di colore rosso scuro, sarebbe stato notato già nella giornata di lunedì da almeno un testimone, che non poteva immaginarne il contenuto. Proseguono intanto le indagini, coordinate dal pm Concetta Gintoli, per risalire a chi ha abbandonata la piccola. Oltre all'analisi delle telecamere e alla verifica di eventuali accessi ai pronto soccorso per disturbi che la madre potrebbe aver accusato dopo il parto, risposte potrebbero arrivare da eventuali tracce di Dna estrapolate sulla borsa oltre che sul maglioncino che indossava la piccola e sulla coperta di pile nel quale era avvolta la neonata.

