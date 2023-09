Festival Intercity, ci siamo. La modernità parla irlandese

La nuova drammaturgia di Irlanda al centro, per la prima volta in assoluto, della 36esima edizione del Festival Intercity del Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino al via da domani. La prima di ‘Intercity Dublin’ (15, 16,17 settembre) sarà per The approach di Mark O’Rowe per la regia di Andrea Macaluso, una coproduzione tra Il Lavoratorio e Intercity, con Alessandra Bedino, Teresa Fallai e Giulia Weber.

È la storia di tre donne, cresciute insieme che ora si incontrano per l’occasionale chiacchierata tra amiche o, nel caso di coloro che non si parlano più, non si incontrano affatto e si dipana nell’arco di cinque anni: una sorta di thriller psicologico che indaga i rapporti umani e la loro autenticità.

Il secondo spettacolo in calendario (22, 23, 24 settembre) è un testo che ha fatto molto discutere al suo debutto in Irlanda, scritto da Mark O’Halloran, ‘Conversation after sex’ per la regia di Dimitri Milopulos prodotto dal Teatro delle Donne in collaborazione con Intercity, con Barbara Esposito, Gabriele Giaffreda e Anastasia Ciullini. Torna anche il progetto ‘Intercity Young’ di Enrica Pecchioli con ‘Irlanda in Fabula’ che avrà come epicentro le fiabe e la mitologia irlandesi e andrà in scena (17, 23 settembre, 1 ottobre) in prima assoluta.

Il programma proseguirà con due studi - mise en espace in prima assoluta in italiano: ‘Nascondigli’ di Clara Elizabeth Smith (30 settembre) curato dal Teatro Solare e ‘Accadde su un ponte’ di Sonya Kelly (1 ottobre) a cura della compagnia I Nuovi. Il 7 e 8 ottobre sarà invece sul palco del teatro sestese ‘Fishamble: The new play company’ con ’The Silent’ di e con Pat Kinevane. Confermato anche il progetto Intercity che coinvolgerà le scuole superiori di Sesto. La chiusura del festival (13, 14, 15 ottobre) sarà riservata ad un Back to Montreal con tre nuove repliche dello spettacolo che ha debuttato all’interno di Intercity Montreal 3 con grande successo di pubblico e di critica, ‘Tom a la ferme- Tom alla fattoria’, di Michel Marc Bouchard. Evento centrale di questa edizione la mostra di modellini di scenografie ‘Teatro’ allestita nel Foyer del Teatro della Limonaia per tutta la durata del Festival. Una selezione tra le più importanti produzioni che hanno segnato la storia della Limonaia Intercity, per festeggiare i 35 anni di lavoro di Dimitri Milopulos.

Sandra Nistri