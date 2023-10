Festival dell’Economia, il segretario Cisl Sbarra: “Necessario alzare i salari”

Firenze, 1 ottobre 2023 – “Alzare i salari e le retribuzioni, guardare alla qualità e alla stabilità del lavoro, investire sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro". Sono le parole pronunciate dal segretario della Cisl Luigi Sbarra a margine del Festival dell’Economia civile, evento andato in scena a Firenze. “E’ necessario – ha aggiunto – recuperare produttività, guardare alla sostenibilità e alla responsabilità sociale delle imprese. In una fase di transizione come questa tutto ciò può essere portato come valore rispetto ai cambiamenti della nostra società”.

Prosegue il segretario della Cisl. “Le trasformazioni e i cambiamenti che stanno investendo la dimensione economico e produttiva richiedono una forte capacita propositiva, rigenerativa, innovativa, nel rapporto fra capitale e lavoro - ha anche detto Sbarra -. La competitività delle imprese la si gioca non solo nell'innovazione tecnologica ma anche sul pezzo che è legato all'economia della conoscenza che significa investire sulle persone e costruire un nuovo perimetro valoriale del lavoro, il quale non può essere considerato solo merce di scambio o strumento per assicurarsi una sussistenza dignitosa”.

Conclude Sbarra. “Bisogna investire sulla partecipazione, creare un nuovo equilibrio fra capitale e lavoro e fra impresa e lavoratori - ha aggiunto -. È la ragione per la quale noi pensiamo che il sistema delle relazioni industriali deve evolvere mettendo in campo tanta responsabilità, tanta cooperazione, tanta assunzione di responsabilità delle lavoratrici e dei lavoratori. È il senso che noi diamo alla nostra proposta di legge di iniziativa popolare proprio sulla democrazia economica e sulla partecipazione”