Festival del fumetto al Palasport. Borsa scambio di riviste e vinili

Torna al palazzetto dello sport la mostra scambio di fumetti e vinili. La promuove l’associazione culturale Fumetti e dintorni, con il patrocinio del Comune di Scandicci per domani e domenica. Un appuntamento diventato tradizione per i collezionisti, che potranno trovare oggetti rari da collezione, ma anche di recente uscita. Espositori in arrivo da tutta Italia porteranno album di figurine dei tempi andati e cartoline, come pure supereroi faranno bella mostra di sé: Batman, Uomo Ragno, Superman o I Fantastici quattro, accanto a Zagor, Tex, Diabolik, Dylandog e moltissimi altri. Anche i giovani avranno il suo bel da fare a cercare i loro personaggi Manga, scambiare figurine Yugi-oh!, one-piece, Dragonball, Pokemon, videogiochi e consolle. Da non perdere anche il reparto musica con dischi in vinile usati e cd da collezione per tutti i gusti e generi musicali, Rock, Pop, Funky, Metal, Soul, Sound Cantautori italiani o stranieri, Sigle di Cartoni animati e di pubblicità famose, gruppi che sono vere e proprie pietre miliari del rock.

Domani Riccardo Nunziati (disegnatore di Diabolik) dalle ore 10 alle 16,30 incontrerà gli appassionati e per l’occasione avrà una stampa esclusiva e gadget in omaggio di cui saranno entusiasti. E sempre in tema di Diabolik, nella due giorni, sarà presente "il mondo di Diabolik" gruppo autorizzato dalla casa editrice Astorina che la domenica presenterà con un banco esclusivo "Diabolikerie". Orari: domani dalle 9 alle 19, domenica dalle 9 alle 18,30.