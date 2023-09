Festival del benessere nelle vie di San Casciano: la rassegna olistica

"OlisticaMente" è la manifestazione che San Casciano dedica, oggi e domani, a "coltivare l’anima". Si tratta del primo festival per il benessere e la pace fisica e spirituale, organizzato da Elisabetta Ripanti (foto). Si tiene per le vie del centro storico, in programma attività per sperimentare la cultura olistica, convegni, lezioni e banchi per approfondire la disciplina, ma anche musica, conferenze su detox e crudismo, lezioni di yoga e ayurveda, sciamanesimo, arte terapia, metodo Feldenkrais e counseling olistico. Insomma una due giorni per far entrare in sintonia spirito e corpo.