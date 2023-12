Festival dei bambini, spazio alle idee

Il Comune di Calenzano ha pubblicato un avviso per la raccolta di proposte progettuali per iniziative culturali da inserire all’interno del "Festival Calenzano dei Bambini 2024". Le iniziative devono essere mirate, in via prioritaria, alla promozione della cultura, dello spettacolo e delle arti visive in genere (arte, musica, teatro) e rivolte ad un target di bambini e ragazzi che potranno essere coinvolti nel festival. Le attività potranno essere svolte in luoghi diversi del territorio comunale (teatro, biblioteca, piazze solo per citarne alcune). Le proposte potranno essere presentate entro il prossimo 31 gennaio. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail [email protected] oppure telefonare ai numeri 055/8833292/448. L’avviso, con tutti i requisiti e le modalità di partecipazione, può essere consultato sul sito Internet del Comune di Calenzano dove è disponibile anche il modulo di domanda.