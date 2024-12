Festeggiare il Natale. Le iniziative benefiche per bambini e disabili

Appuntamenti dedicati al Natale e all’inizio del nuovo anno, nelle Signe. È stato presentato ieri, a Villa Alberti, il calendario "Acqua tesoro di Signa, fonte di vita e risorsa essenziale" (foto), realizzato in collaborazione con l’Associazione Scambi Internazionali. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Giampiero Fossi, il presidente dell’Associazione Scambi Internazionali di Signa Maurizio Catolfi, il fotografo Francesco Catolfi, autore degli scatti, Veronica Boldi ed Elisabetta Cavalieri della tipografia Nova Arti Grafiche.

Intanto appuntamento stasera (ore 21.15), a Lastra a Signa, con "The Pilgrims" al Teatro delle Arti. Il concerto, a cura dell’Associazione Amici Casa di Don Lelio, con il patrocinio del Comune di Lastra a Signa, ha l’obiettivo di raccogliere fondi proprio a favore della struttura che accoglie le famiglie dei bambini ricoverati al Meyer da altre regioni. Il ricavato servirà per la realizzazione di un bagno attrezzato per portatori di handicap all’interno di Casa di Don Lelio.