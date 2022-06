Mugello, un tricolore gigante per la Festa della Repubblica

Mugello (Firenze), 2 giugno 2022 C'erano anche sindaci di Vicchio e Marradi alla cerimonia della Festa della Repubblica a Roma, nella delegazione toscana alla parata ai Fori imperiali.



La parata nella capitale ha visto le Frecce tricolori sorvolare i Fori Imperiali tra gli applausi delle autorità e dei semplici cittadini che hanno affollato le tribune. Si è trattato dell'ultimo atto, preceduto dalla fanfara dei bersaglieri e dal lancio di tre paracadutisti della Brigata Folgore con una bandiera italiana, dell'evento che è tornato in presenza dopo due anni di stop dovuti all'emergenza Covid. I sindaci mugellani di Vicchio, Filippo Carlà Campa, e Marradi, Tommaso Triberti, erano nella delegazione di sindaci toscani che stamani hanno preso parte a Roma alla cerimonia della Festa della Repubblica.



Ad aprire la parata una rappresentativa di sindaci seguiti, per la prima volta, da personale della sanità civile, con il passaggio di un elicottero del 118, a simboleggiare coloro che sono stati impegnati in prima linea contro la pandemia. Erano circa 300 i sindaci da tutta Italia, con indosso la fascia tricolore, ad aprire la parata lungo via dei Fori Imperiali, e tra loro appunto la rappresentanza mugellana.



Il 2 giugno si è inoltre celebrata la Festa della Repubblica e a Vicchio coi colori della bandiera italiana che si sono stagliati da una torre storica, nel centro del paese. "Creiamo insieme la bandiera di tutti! era l'iniziativa promossa dall'Amministrazione comunale con l'istituto comprensivo, l'associazione Oltre-Ponte tra i mondi, l'associazione nazionale Alpini, l'Unità pastorale. Tanti piccoli e grandi pezzi di stoffa di colore bianco, rosso e verde sono stati raccolti dagli alunni delle scuole elementari e medie, dal gruppo alpini, anche da singoli cittadini, e poi i volontari dell'associazione Oltre li hanno cuciti uno ad uno per comporre un lungo tricolore di circa venti metri che stamani mattina, per la Festa della Repubblica due giugno, è stato srotolato da Torre Cerchiai.



Accanto alla grande bandiera è stato issato un lungo striscione con le bandiere di quaranta Stati, come messaggio di pace e fratellanza tra popoli. La cerimonia è stata aperta alle ore dieci della mattina dai saluti istituzionali, poi, mentre la Vicchio Folk Band ha eseguito l'Inno nazionale, è stata distesa la lunga bandiera italiana. Come ogni giovedì, per tutta la mattina, dalle 8 alle 13, si è tenuto il mercato.

Maurizio Costanzo