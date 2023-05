Isolotto, due giorni di festa

Firenze, 15 maggio 2023 - Un Quartiere in festa per due giorni. È quanto hanno organizzato il Comitato Quartiere in Festa insieme al Comune di Firenze, al Quartiere 4 e a decine di associazioni del territorio per il 19 e 20 maggio. In primo piano, la grande cena nel Parco di Villa Vogel di sabato 20 maggio alle 19.30. Adulti offerta 20 euro, bambini con meno di 12 anni 10 euro. Saranno tanti gli eventi in progra

mma, che interesseranno Giardino del Bindolo, Ludoteca La Carrozza di Hans, Piazza dell’Isolotto, Casa del Popolo 25 Aprile, Centro Sportivo San Michele, Coop Viale Talenti, Casa del Popolo di Ugnano, Palestra Scuola Ambrosoli (Mantignano), Palestra Scuola Don Milani (Piazza Dolci), Circolo Mcl San Bartolo, Via Bassa 2-13/Viuzzo del Pantanino 11/Mantignano/Ugnano, Cantina Ricca (Via Torcicoda 87r), Boschetto, Accademia Mars via De Nittis 6, Circolo Mcl Dario Del Bene e Parco di Villa Vogel: mostre, laboratori, conferenze, concerti, sport, ambiente, trekking, visite guidate, con molte associazioni culturali, sportive e ambientali del territorio.