Festa in maschera e mercatino

Domani Fiesole si veste in maschera e invita tutti alle ore 15.30 in piazza del Mercato, dove sono in programma giochi, animazione e spettacoli. Prima però il ritrovo è alla Casa del Popolo alle 14.30, da dove partirà un colorata sfilata. L’evento è organizzato, in collaborazione del Comune, dalla Pro Loco Fiesole insieme alle associazioni del territorio, quali Teatro Solare, Associazione La Barchetta, Misericordia, Pvmvolleyfiesole, Filarmonica, Casa del Popolo, Biblioteca di Fiesole e con Erika Paola Giomi. Il Carnevale prosegue anche alle Caldine. Dalle 15, il gruppo Scout Val di Mugnone organizza una festa in maschera nei locali parrocchiali di piazza della Libertà con giochi, musica e merenda. Ingresso a offerta libera. Per gli amanti dei mercatini, l’appuntamento con le bancarelle di "Sapori e Colori" è in piazza Mino da Fiesole.