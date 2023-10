Festa grande a Sesto per il Cinema Garibaldi di Scarperia premiato Lizzani

Una festa in onore del cinema Garibaldi di Scarperia, gestito da un collettivo di soci Arzach del Mugello, cui nelle scorse settimane è stato assegnato il prestigioso Premio Lizzani dall’Associazione Nazionale Autori di Cinema. L’iniziativa è in programma, oggi alle 20, al Centro Arzach in via del Casato 18 a Sesto con una cena seguita da ricordi, immagini, curiosità, legate al cinema.