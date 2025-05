Anziani derubati. Ritrovato il furgone

Dall’amarezza alla gioia in un solo giorno. Si è conclusa con un lieto fine la vicenda del furgone dell’associazione comunale anziani di Sesto portato via da ignoti, due notti fa, nel parcheggio di viale Ariosto confinante con il circolo 8 marzo: il Fiat Ducato è stato ritrovato infatti, ieri mattina, a Iolo, frazione di Prato, parcheggiato davanti a un capannone industriale.

"A quanto ci è stato riferito – spiega Giacomo Svicher presidente sestese dell’associazione – il furgone è stato notato da una persona di Campi, socio della Misericordia che, avendo letto la notizia, si è subito allertato e poi ha avvertito le forze dell’ordine. Non possiamo che ringraziare questa persona per la sua sollecitudine così come tutti quelli che, in questo frangente, hanno fatto conoscere l’accaduto e ci hanno sostenuto con la loro solidarietà".

Una conclusione inaspettata e in tempi record: "Per fortuna – prosegue Svicher – il mezzo non ha danni esterni mentre all’interno ci sarà qualche riparazione da fare al sistema di accensione che è stato manomesso mentre non è stato toccato l’elevatore che utilizziamo per le sedie a rotelle".

Il furgone tornerà presto in pista: "Ora – conclude Svicher – provvederemo alle riparazioni, nei prossimi giorni contiamo di poter mettere il mezzo a disposizione della popolazione".