Festa di San Cassiano a San Casciano: Musica e Fuochi dopo la Santa Messa

C’è la festa di San Cassiano, e la comunità si ritrova nella tradizionale ricorrenza legata al patrono in programma oggi. La manifestazione si apre con la Fiera allestita a partire dalla mattina nei giardini di piazza della Repubblica e lungo il viale Garibaldi. Nella giornata si terranno le Sante Messe (alle 8, alle 11 e alle 17,30) e quella del pomeriggio sarà eguita dalla processione delle 18,30 che si snoderà per le vie del paese. La festa del patrono vedrà la partecipazione del Corpo musicale Oreste Carlini con il tradizionale concerto alle 21.30 in piazza Cavour. A chiudere l’iniziativa, promossa dal Comune, dalla Propositura Collegiata San Cassiano e dalla Pro Loco con il contributo di ChiantiBanca, lo spettacolo pirotecnico previsto alle 23 in piazza della Repubblica. Nei giorni della festa il Museo Giuliano Ghelli di San Casciano in Val di Pesa resta aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

An.Set.