Festa dell’uva. Ora il rush finale

Entra nel clou la Festa dell’Uva numero 97: dopo un mese di eventi e iniziative, questo è il fine settimana conclusivo e decisivo, con la sfilata domenica dei carri rionali e la premiazione del rione vincente. Domani sera dalle 19 alle 23,30 ci saranno le prove generali in piazza Buondelmonti a ingresso gratuito. Domenica alle 14,30 la festa prenderà il via con l’esibizione della Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Impruneta, seguita dai saluti del neo presidente dell’Ente Filippo Venturi e del sindaco Riccardo Lazzerini. Per la prima volta sarà presentata in piazza la mascotte "Uvetto", disegnata da Carolina Masi e vincitrice di un concorso tra cittadini. Alle 15,30 ci sarà la sfilata-spettacolo dei quattro Rioni in questo ordine di uscita: Fornaci, Pallò, Sant’Antonio, Sante Marie. Segue la premiazione della 42° "Vetrina dell’Uva", concorso tra i commercianti per la vetrina a tema più bella, poi quella della gara di solidarietà rionale per le donazioni di sangue e infine la proclamazione del rione vincente con collocazione della sua bandiera sul balcone comunale.

Manuela Plastina