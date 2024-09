Festa dell’Uva, cresce l’attesa. Apertura straordinaria dei musei

Con settembre, aumentano le iniziative legate alla Festa dell’Uva: andrà in scena, nel suo evento clou della sfilata dei carri rionali, il 29, ma ha un’influenza positiva su tutto il territorio prima e dopo quella data, con eventi fino al 5 ottobre. Questo sabato ci sarà l’apertura straordinaria di alcuni luoghi suggestivi: dalle 9 alle 12 sarà possibile visitare il museo della basilica di Santa Maria, l’antica Fornace Agresti, la galleria filtrante, il Museo della festa dell’uva e la Pagoda diventata spazio creativo dell’associazione Ferdinando Paolieri. Nel pomeriggio si danza su ritmi africani e percussioni dal vivo sia per bambini e genitori insieme che per tutte le età. La sera poi ci sarà uno degli eventi più attesi dai rionali: la cena dei quattro rioni in piazza. Prenotazione obbligatoria nelle sedi rionali e nei negozi associati. La musica live è con "Sali al Pozzo" del Circolo San Giuseppe di Impruneta. Domenica alle 9 partirà la gara ciclistica allievi "Trofeo dell’uva" con la SSD Sancascianese Ciclismo. Alle 16,30, appuntamento con nordic walking & pilates therapy al Loggiato del Pellegrino: partecipazione gratuita con prenotazione al 347.1944801. Martedì spazio agli archi col concerto Cello Floyd Trio della masterclass "Violoncelli in Armonia" sempre al loggiato. Sabato 14 invece ci sarà il primo quadrangolare di calcio al campo sportivo di Tavarnuzze: partecipano giornalisti e Vip, vecchie glorie Impruneta-Tavarnuzze, CdP Impruneta, P.A, Tavarnuzze-Pro Loco-Dirigenti Tavarnuzze.

Manuela Plastina