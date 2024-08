Festa dell’Unità. Una partita in memoria di Massimiliano Pescini

La Festa dell’Unità di Rignano ricorderà Massimiliano Pescini, a pochi mesi dalla sua prematura scomparsa: nel primo giorno dell’iniziativa organizzata dal Pd nel capoluogo, il 28 agosto, "abbiamo organizzato una partita di beneficenza che coinvolge amministratori e associazioni, con ricavato per il Calcit. Vogliamo così onorare la memoria dell’amico Massimiliano" sottolinea il segretario comunale Dem Francesco Martini. Una partita del cuore che darà il via a una festa che punta sul motto di Enrico Berlinguer: tesseramento "strada per strada". Per la prima volta, oltre alle serate nel capoluogo dal 28 agosto al 1° settembre nella tensostruttura agli impianti sportivi, "abbiamo aggiunto due date nelle nostre frazioni: una a Rosano il 25 agosto insieme ai sindaci neoeletti dei Comuni limitrofi e una a Cellai il 6 settembre". L’obiettivo "è raggiungere maggiormente la comunità e ridare centralità alle frazioni". Tra gli appuntamenti, una serata di approfondimento sull’autonomia differenziata e quella con l’europarlamentare Dario Nardella.

Manuela Plastina