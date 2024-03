Festa delle donne, ’Libere di vivere’. L’esposizione d’arte di Confcommercio

Nell’ambito delle iniziative previste per la festa della donna a Borgo San Lorenzo – tra spettacoli teatrali e inaugurazioni di panchine rosse – già oggi si inizia, con l’inaugurazione della mostra "Libere di…vivere", un’esposizione artistica particolare, che vuol sensibilizzare sul tema della violenza economica sulle donne. L’ha proposta Confcommercio Mugello e ha coinvolto tredici negozi del centro storico che esporranno nelle loro vetrine i materiali di questa mostra, che è curata da Global Thinking Foundation. Così per una settimana, passeggiando lungo via Mazzini e corso Matteotti si potranno incontrare una serie di tavole che mostrano le illustrazioni realizzate dagli studenti dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e di Anonima Fumetti. Ciascuna ha un codice QR da inquadrare con lo smartphone per scaricare schede e file audio con nuove informazioni sull’argomento. "Così lo shopping diventa un’occasione per riflettere su temi di importanza sociale – spiega il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni - I negozi, che già hanno un valore economico e sociale insostituibile, possono essere utilizzati come acceleratori del cambiamento culturale ed essere protagonisti di una nuova rigenerazione umana, oltre che urbana". Alle ore 14.30 di oggi, nella sede di Confcommercio la presentazione dell’iniziativa. Alla presentazione, coordinati dal responsabile di zona Enrico Paoli, saranno presenti la vicesindaco Cristina Becchi (foto) e la consigliera Stefania Ciardi, insieme al direttore Franco Marinoni. Si parlerà della prevenzione della violenza economica sulle donne, sia la funzione generativa delle imprese come leva di crescita del commercio, anche grazie all’uso delle nuove tecnologie.

Paolo Guidotti