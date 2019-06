Firenze, 2 giugno 2019 - Oltre 500 persone hanno partecipato questo pomeriggio alle celebrazioni in palazzo Medici Riccardi a Firenze, sede della prefettura per il 73mo anniversario della Fondazione della Repubblica. Le celebrazioni, spiega una nota, sono iniziate stamani con l'alzabandiera e la deposizione della corona in onore ai caduti.

Quest'anno, per la prima volta, su invito del prefetto, il tradizionale messaggio del Capo dello Stato è stato letto da due studenti. Presenti in prefettura i sindaci del territorio, la Regione Toscana e la Città metropolitana, i parlamentari, insieme a autorità civili e religiose. Alla cerimonia ha partecipato anche il ministro delle Finanze del Lussemburgo.

Nel corso della cerimonia sono state consegnate 25 onorificenze al merito della Repubblica Italiana (Omri), le medaglie d'onore alla memoria di due ex deportati nei campi di prigionia tedeschi e la medaglia d'oro al merito civile alla memoria della studentessa fiorentina Rossella Casini, distintasi per aver lottato contro la criminalità organizzata a prezzo della vita. Ecco la motivazione: ''Studentessa universitaria fiorentina, legatasi sentimentalmente a un uomo rivelatosi successivamente esponente della malavita calabrese, pur consapevole dei gravi rischi, lottò tenacemente per convincere il fidanzato a troncare ogni legame con il mondo criminale, rivelando all'Autorità giudiziaria quanto appreso dallo stesso sulla cosca di appartenenza. Divenuta fonte di pericolo da eliminare, venne sequestrata e barbaramente uccisa, senza che il corpo fosse ritrovato, immolando la giovane vita ai più nobili ideali di altissimo senso civico e di giustizia. 22 febbraio 1981 Palmi (Rc)''.

Il prefetto Laura Lega ha voluto che partecipasse alla cerimonia Alberto Franceschini, il diciassettenne fiorentino a cui il presidente Mattarella ha conferito, lo scorso 23 febbraio, l'onorificenza di Alfiere della Repubblica per il suo impegno a favore di associazioni di volontariato. Presenti, inoltre, Davide Gandola, l'ispettore di polizia ed esperto pallanuotista che pochi giorni fa ha salvato la vita a un giovane in Arno e il maresciallo dei carabinieri Giuseppe Giangrande, gravemente ferito nel 2013 quando mentre era in servizio davanti a Palazzo Chigi rimase vittima di un attentato.

