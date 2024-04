Festa del lavoro creativo. Al Visarno come in discoteca

Tenax, Le Nozze di Figaro e Fragola inaugurano una nuova collaborazione portando all’Ippodromo del Visarno la prima edizione di ’Vivo’, un evento interamente dedicato alla valorizzazione delle tante forme di lavoro creativo. Immersi nel verde dell’Ippodromo del Visarno a Firenze, il primo maggio (dalle 11 di mattina), sarà possibile esplorare il Creative market e le opere artigianali presentate dagli espositori, gustarsi le squisitezze proposte da food truck selezionati e, ultimo ma certamente non per importanza, godersi i djset di grandi artisti italiani e internazionali. Perché in questa prima edizione di ’Vivo’ è senza dubbio la musica a essere protagonista. Il primo nome che spicca in line up è quello di Lil Louis, artista universalmente accreditato come il ’padre fondatore’ della house music, famosa è la traccia ’French Kiss’ che ha raggiunto le vette delle classifiche mondiali e ha venduto milioni di copie. A Firenze ci sarà anche Dj Gruff, senza dubbio uno dei pionieri della old school hip-hop nazionale, noto per l’originalità di re-interpretazione delle tecniche dello scratch e del rap.

In console, in quello che sarà forse uno degli eventi più attesi, anche GNMR: dj, produttore e talent scout. Figlio d’arte - il padre è il compianto Claudio Coccoluto - cresce in un ambiente musicale, con arte e cultura alla base della sua formazione. Al Visarno saranno presenti anche i dj resident del Tenax. Tra questi Alex Neri (in foto), che con i suoi lavori ha contribuito in maniera influente allo sviluppo della musica dance elettronica moderna sin dai primi anni ‘90. Presenti, poi, Philipp & Cole, anch’essi resident del Tenax e fondatori del ’Sunflower’. Concludono il programma musicale Dizzy, Otto & John Holys, acclamati "local heroes". Dizzy, classe ‘98, è un’artista fiorentina trapiantata a Milano nel roster della nuova generazione Tenax. Si avvicina alla musica ambient e downtempo per accompagnare i suoi momenti di pittura, ma ben presto questa passione trascende lo studio-garage per trovare risonanza in realtà locali e internazionali. Otto & John Holys sono un duo dinamico dalla Toscana, navigatori spaziali e sonori: dal 2011 propongono set che sono vortici elettronici in continua trasformazione. Membri attivi del Collettivo 59100 di Prato e fondatori dello show mensile Out of Place, in onda sulla web-radio Fritto FM con base a Milano.

L’ingresso è libero fino alle 18 registrandosi sul sito https://link.dice.fm/aa34facd4b80 (a seguire biglietto simbolico di 3 euro).