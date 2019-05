Firenze, 30 maggio 2019 - Se il meteo non aiuta, ci pensa l’entusiasmo contagioso dei territori. Sì, perché nonostante l’estate tardi ad arrivare, a piovere sono invece le adesioni di Comuni, associazioni culturali e di categoria all’edizione 2019 di ‘Toscana Arcobaleno d’Estate’.

La kermesse di marketing territoriale – promossa da La Nazione e dall’assessorato regionale al turismo – spegne la settima candelina e rientra a tutti gli effetti nell’ambito delle celebrazioni per i 160 anni dalla fondazione del giornale. L’evento avrà la sua anteprima a Firenze giovedì 20 giugno, per proseguire in Versilia il giorno dopo, a Pistoia sabato 22 e chiudersi con l’evento finale di Arezzo domenica 23.

Tante location di fascino e un calendario di appuntamenti che va via via arricchendosi di concerti, degustazioni, cene, visite guidate, musei aperti e via elencando in una serie di eventi imperdibili. Il cartellone sarà presentato venerdì 31 maggio alle 11 in auditorium Attilio Monti nella sede de La Nazione alla presenza del direttore de La Nazione Francesco Carrassi, dell’assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo, del direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Palumbo e del direttore di Fondazione Sistema Toscana Paolo Chiappini.

Il tema della manifestazione 2019 sarà ‘Una vacanza geniale’ quale omaggio a Leonardo da Vinci. «Arcobaleno d’Estate – spiega l’assessore Ciuoffo – è un’occasione importante per amministrazioni, categorie e operatori turistico-commerciali di partecipare a un unico grande evento diffuso». Fino al 13 giugno è disponibile la piattaforma online www.arcobalenodestate.it dove potranno essere inserite, gratuitamente, gli eventi che si svolgeranno per Arcobaleno d’Estate.

Info allo 055.2719083 o sui portali www.arcobalenodestate.it, www.facebook.com/ToscanaArcobalenoDestate, twitter.com/arcobalenestate, www.instagram.com/arcobalenestate