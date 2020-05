Firenze, 11 maggio 2020 - Una specie di rave in piazza Vittorio Veneto con musica, alcol e una trentina di partecipanti, tutti senza mascherine. Il festino è stato ripreso da un residente stanco di essere svegliato nel pieno della notte da decine e decine di persone, incuranti dei divieti e delle restrizioni.

La folle nottata, secondo il racconto dei testimoni, sarebbe cominciata intorno alle 22 e sarebbe andata avanti fino quasi a mezzanotte. Sotto i balconi di chi vive, almeno una trentina di uomini, che poi si sono trascinati tra urla e risate fragorose nelle stradine del quartiere. "Quello che fa più rabbia è che ci sono persone chiuse in casa da mesi per rispettare le regole, imprenditori che hanno chiuso la propria attività mentre c'è gente che continua a fare quello che gli pare" è lo sfogo di un abitante. Una scena all’ordine del giorno nel fazzoletto di città che si estende attorno alla Leopolda. Nell’ultimo mese, l’area tra via Il Prato, via Solferino e il Teatro del Maggio, è stata eletta a base operativa di decine e decine di spacciatori.

In alcune giornate se contiamo anche i clienti, giurano i residenti, sotto le finestre si formano assembramenti anche di una sessantina di persone. Intanto, sono centinaia i cittadini che hanno firmato la petizione per chiedere più controlli in una zona che si è trasformata in un territorio fuorilegge. "Dall’inizio dell’emergenza la nostra zona è stata presa di mira da una banda di malviventi – spiega Alessandro Papini, presidente del comitato Teatro Comunale che raccoglie 2mila persone tra residenti e commercianti -. Non ci sentiamo più sicuri nemmeno a uscire di casa per paura di essere aggrediti". Un problema che riguarda anche via Palazzuolo, sempre nella stessa area. Il comitato Palomar Palazzuolo, che raccoglie anche le vie limitrofe, torna a lanciare l’allarme: "Sono tantissimi, e girano in coppia, a gruppi di tre, quattro, cinque. Più gli ‘esiliati’ delle Cascine che qui si sono ambientati benissimo".