Ferramenta Saccenti celebra 100 anni di attività a Sesto Fiorentino

Arduino Saccenti, aprendo i battenti del suo negozio il 24 marzo 1925, non si sarebbe aspettato che la sua ‘creatura’ potesse essere operativa così a lungo. Invece la Ferramenta Saccenti ha festeggiato 100 anni di vita, dopo varie generazioni: "Il negozio – sottolinea Paolo Saccenti, titolare insieme al cugino Roberto Cecchi – è stato aperto da mio nonno, poi hanno proseguito i suoi figli e ora i nipoti, è sempre stata una attività di famiglia, io sono stato qui fin da piccolo. Anche le cose in vendita sono sempre dello stesso settore. Negli anni abbiamo visto un cambiamento: con la chiusura a Sesto di tante aziende è diminuita la vendita legata all’utensileria destinata alle imprese e ora la maggior parte degli articoli che ci vengono richiesti sono acquistati per la casa da privati o famiglie. Anche l’apertura delle grandi distribuzioni ha provocato effetti sul piccolo commercio, quindi per noi è sicuramente un successo aver tagliato il traguardo".

Per festeggiare i titolari hanno fatto realizzare delle cartoline con una foto d’epoca dell’esercizio che vengono distribuite a chi arriva a fare acquisti: "Ringraziamo di cuore tutti i clienti per averci accompagnato in questo straordinario viaggio" si legge nella dedica. Intanto, ieri, a portare gli auguri dell’amministrazione comunale e suoi personali è arrivato anche il sindaco Lorenzo Falchi che si è complimentato per il risultato raggiunto.

Sandra Nistri