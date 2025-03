Ferragamo, ricavi giù del 10,5%. Via l’ad Gobbetti

Nel 2024 la maison Salvatore Ferragamo ha ottenuto ricavi per 1.035 milioni di euro (-10,5% anno su anno), un margine lordo di 740 milioni (-11,8%) un Ebitda di 215 milioni (-14,5%) e un risultato netto negativo per 68 milioni, rispetto ai 26 milioni di euro positivi dell’esercizio 2023. La posizione finanziaria netta, si legge in una nota, è positiva per 173 milioni di euro rispetto ai 224 di fine 2023. "Il 2024 - sostiene l’azienda - ha presentato sfide complesse, con un mercato influenzato da continue tensioni geopolitiche e incertezze macroeconomiche, che hanno inciso sulla domanda di beni di lusso". Tuttavia, dice Ferragamo, gli sforzi dell’azienda "si sono tradotti in risultati positivi" nel quarto trimestre. Da ieri, inoltre, Marco Gobbetti non è più amministratore delegato dell’azienda, che ha spiegato come il cda non abbia procedere alla cooptazione di un nuovo componente, lasciando che sia l’assemblea del 16 aprile ad assumere deliberazioni in merito.