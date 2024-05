Fermato un 34enne per un furto su un furgone dopo un inseguimento Recuperata la refurtiva di altri colpi

Inseguito dopo un furto su un furgone un 34enne è stato poi arrestato dalla polizia a San Piero a Ponti. È accaduto nella notte tra lunedì e martedì. L’uomo, di origine romena, già noto alle forze di polizia, è sospettato anche di aver messo a segno furto con spaccata avvenuto lo scorso 3 maggio, ai danni di un bar, in via di Villa Demidoff a Firenze. L’altra notte, dopo il furto sul furgone, si è allontanato a bordo di un’auto: quando si è accorto di essere inseguito dalla polizia ha accelerato e percorso anche un tratto di strada contromano abbandonando poi la vettura e proseguendo a piedi la fuga. È stato però raggiunto dagli agenti contro i quali ha reagito sferrando calci, spintoni e gomitate agli inseguitori. Due poliziotti sono finiti in ospedale. Gli investigatori hanno perquisito auto e abitazione dell’uomo a Novoli: oltre a una cassetta di arnesi rubata nel furgone hanno trovato amche una serie di strumenti idonei allo scasso.