"Fermati a pensare". L’associazione Nosotras e Gest insieme contro gli stereotipi

Impossibile non fermarsi a pensare, non notare il tram dedicato alla sensibilizzazione per il contrasto alla violenza di genere. E per i più sbadati, impossibile non notare dentro le cartoline sulla campagna, il Qr-code dove si possono ottenere informazioni. La seconda edizione di "Not a single story - Fermati a pensare", presentata ieri, è il frutto della collaborazione tra l’associazione Nosotras Onlus e Gest: l’iniziativa si concentra sulla discriminazione di genere e violenza con particolare attenzione agli stereotipi legati all’orientamento religioso e alla provenienza. Oltre ai tram si potranno vedere tre cortometraggi sul tema, direttamente girati all’interno dei convogli. Sarà possibile seguire la campagna anche online: sui siti web di Nosotras e Gest da oggi sarà disponibile la miniserie. I video saranno visibili fino al 10 dicembre al cinema Spazio Alfieri. I manifesti della campagna saranno presenti anche al teatro Puccini, al Cantiere Florida e agli istituti scolastici Sassetti Peruzzi e Marco Polo. "Il nostro intento - ha spiegato Isabella Mancini, presidente di Nosotras Onlus - è quello di stimolare alla riflessione e allo stesso tempo trovare un linguaggio comune e capace di contrastare la violenza sulle donne in qualunque contesto si manifesti e con qualunque tipologia di intersezione discriminatoria".

Niccolò Gramigni