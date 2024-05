FERITO un operaio di 53 anni

Stava manovrando una gru nel piazzale della ditta dove lavora – la Cucurnia di Viareggio, specializzata nei trasporti eccezionali nel mondo della nautica – quando per motivi ancora tutti da accertare è stato urtato da un pesante carrello che si è spostato all’improvviso franandogli addosso. L’uomo, un operaio di 53 anni, ha riportato un grave schiacciamento di piede e caviglia. L’ennesimo incidente sul lavoro – che segue ad appena 48 ore quello mortale avvenuto a Lucca – si è consumato nel primo pomeriggio di ieri poco dopo le 14,30. L’operaio, soccorso dai sanitari del 118 e della Misericordia di Viareggio, è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa. Accertamenti sono in corso da parte di polizia e ispettori del lavoro della Asl impegnati a ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.