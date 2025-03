’Ferite di luce’. Con Francesco in Santa Croce

La Compagnia delle Seggiole porta in scena ’Ferite di Luce’, un’opera teatrale che esplora la vita, le sfide e la spiritualità di San Francesco d’Assisi. Appuntamenti il 14 marzo e il 28 marzo (ore 21) nella Cappella dei Pazzi in Santa Croce (con ingresso da piazza Santa Croce 16). Lo spettacolo, scritto da Silvia Bargellini e padre Giancarlo Corsini, con la regia di Sabrina Tinalli e le musiche curate da Ugo Galasso, esplora la vita, le sfide e la spiritualità di San Francesco, in occasione degli 800 anni delle stimmate. L’atmosfera unica della Cappella dei Pazzi, capolavoro rinascimentale di Filippo Brunelleschi, farà da cornice a un’esperienza teatrale intensa e coinvolgente, in cui arte, storia e spiritualità si fondono in un gioco di luci e narrazione.

Il 29 marzo, invece, sarà la volta di un doppio appuntamento con il viaggio teatrale nella Basilica di Santo Spirito a Firenze. Dopo il tutto esaurito del 2024, torna ’Che nel mondo non se ne trova una simile...’, un’esperienza teatrale unica e immersiva che trasforma uno dei gioielli del Rinascimento fiorentino in un palcoscenico straordinario. Due repliche in programma: ore 20,30 e 21,30. Definita da Gian Lorenzo Bernini "la più bella mai esistita", la Basilica di Santo Spirito, progettata da Filippo Brunelleschi, è un capolavoro di architettura e spiritualità. I suoi ambienti, ricchi di capolavori pittorici e scultorei, custodiscono storie, segreti e leggende che rivivono in questo spettacolo affascinante. Sul palco, un cast di attori di talento darà voce a personaggi storici e simbolici, guidati dal testo di Riccardo Ventrella e dalla regia di Sabrina Tinalli. L’atmosfera suggestiva è resa ancora più autentica dai costumi di Giancarlo Mancini e dall’allestimento curato da Silvia Avigo, Daniele Nocciolini e Fiammetta Perugi.