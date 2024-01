Fenomeno Mattagnanese. Il Pontedera costretto al pari

Nel campionato nazionale di calcio a 5 serie B grandi emozioni nello scontro al vertice Mattagnanese-Pontedera che finisce 2-2. La Mattagnanese (terza in classifica) pareggia in casa con pieno merito all’ultimo minuto contro la capolista, dopo una partita spettacolare giocata davanti a un numeroso pubblico al PalaCipriani di Borgo San Lorenzo. Un primo tempo dove i mugellani sono stati ben controllati dalla forte squadra ospite, con una solida difesa e in fase di contro attacco riusciva a chiudere in doppio vantaggio la prima frazione di gioco.

Nella ripresa tutta un’altra storia, con cambio di strategia tattica della Mattagnanese che riusciva in un continuo pressing a riprendere le redini della partita. Prima il team di Borgo San Lorenzo accorciava le distanze con Nardi e all’ultimo minuto arriva il meritatissimo e giusto pareggio contro la prima della classe, grazie alla rete di Ed Daoudy Hamza. Il Pontedera si è mostrato squadra forte e molto esperta, ma in questo momento la Mattagnanese gioca alla pari con tutte le più accreditate.

La bella sfida si può definire un ottimo test per la Mattagnanese che non si è piegata alla capolista Pontedera, con i mugellani padroni del campo nella seconda parte dell’incontro. Il Pontedera, forte del 2-0 a favore nel primo tempo, ha pensato di avere la gara in mano, ma la Mattagnanese non si è persa d’animo ed ha spinto senza cedere il passo agli avversari credendoci fino all’ultimo dimostrando carattere e forza di squadra di valore.

Ha esordito nei mugellani il neo acquisto rosso-verde il brasiliano Kaio Paz, un eccellente rinforzo da quel poco che si è potuto vedere. Manca il minutaggio, ma il futuro si presenta sotto i migliori auspici; buon amalgama con il gruppo, ottima tecnica. Con questo pareggio, si accorcia la distanza delle prime tre in classifica che vede sempre il Pontedera al comando con 26 punti tallonato dall’Italgronda Prato con 25, poi i mugellani con 20. La Mattagnanese dimostra di essere in grado di giocarsi la corsa play off.

Prossimo turno, prima giornata di ritorno, sabato prossimo in campo alle 15,30 al PalaCipriani di Borgo per Mattagnanese-Real Casalgrandese di Bologna. Ingresso libero al pubblico.

F. Que.