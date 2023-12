Femminicidio e violenza di genere, convegno al cinema ex Salesiani

Firenze, 13 dicembre 2023 – “Un modo per riflettere insieme, al di là del pensiero unico che si sta formando in televisione e sui giornali”. Il consigliere comunale Silvio Pittori ha organizzato un convegno dal titolo “I demoni della nostra civiltà: femminicidio e violenza di genere” al quale prenderanno parte docenti, magistrati e psichiatri. L’appuntamento al cinema ex Salesiani di Figline Valdarno è fissato per le ore 21 di giovedì 14 dicembre.

Si tratta di un incontro – spiega Pittori – capace di offrire una analisi completa di un fenomeno delittuoso che costituisce un vero e proprio demone della nostra civiltà.

Dopo le relazioni si terrà un dibattito con i presenti. Interverranno la professoressa Cerina Ginevra Feroni, vice presidente Garante protezione dati nonché ordinario di diritto costituzionale all’Università di Firenze; il magistrato e capo del dipartimento Giustizia minorile Antonio Sangermano; il preside della facoltà di Scienze giuridiche all’Università di Lublino Fabrizio Giulimondi e la dottoressa Gemma Bandi, psichiatra psicoanalista, già responsabile della Salute in Carcere della Ausl Toscana Centro.