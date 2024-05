Feltrinelli Librerie celebra il romance con incontri esclusivi e firmacopie: appuntamenti imperdibili per gli amanti delle storie appassionanti

’La gente dice che ciò che conta è vivere, ma io preferisco leggere’, affermava Logan Pearsall Smith. Con l’iniziativa ’Quanti romance puoi vivere in 4 settimane?’, scegliere non è necessario. Feltrinelli Librerie invita i lettori a immergersi in storie tanto coinvolgenti ed emozionanti, che sembrerà di vivere tra le pagine di un romanzo rosa e promuove una serie di incontri con gli autori. Oggi (ore 17) alla libreria di piazza Repubblica arriva Selene Piromallo per il firmacopie di ’La rivincita delle anime perdute’, capitolo finale della saga in quattro volumi ’The black rose’, che ha superato un milione di visualizzazioni su Wattpad. Una serie approdata in libreria grazie alla collaborazione tra Sperling & Kupfer e Wattpad, una storia di amore tormentato e passionale. Il 1° giugno (ore 16,30) sarò la volta di due autrici seguitissime sui social, stelle del selpublishing e ora i loro libri sono stati portati in libreria da Newton Compton: Chiara Cavini Benedetti, autrice di ’If you love her’, e Laura Rocca, scrittrice del romance ’Il Compositore di sogni infranti’.

Per un genere che si fregia della forza della sua community, non potevano mancare delle iniziative speciali come i ’Romance Reading Party’ per sfatare il mito che la lettura sia un’attività lenta e solitaria. L’appuntamento (sempre alla libreria di piazza della Repubblica) è per l’8 giugno (ore 15) con Andrea Amadio @Libriconfragole. L’ingresso è libero con prenotazione su Feltrinelli.it/eventi.