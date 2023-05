Felicemente consapevole Tananai e il post Sanremo "Là ho imparato tanto"

di Giovanni Ballerini

"Da Sanremo ho imparato un sacco di cose. Quelle all’Ariston sono state esperienze che mi stanno aiutando a sviluppare la mia carriera da un punto di vista per.sonale e artistico in maniera più strutturata e consapevole" In effetti il trend positivo di Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, dal Festival (degli ultimi due anni) in poi non si è più arrestato. Dopo gli applausi al concertone dell’ultimo primo maggio, prosegue questo suo Live 2023-Palasport, che continua a inanellare sold out a profusione. Sono andate alla grande anche le prevendite fiorentine, tanto che il concerto, che era in programma al Tuscany Hall, è stato spostato al più capiente Mandela Forum (restano validi i tagliandi già acquistati).

L’appuntamento è fissato per domani alle 21. Un’occasione da non perdere per vedere alla ribalta il cantautore, che sfoggerà per l’occasione capi e accessori selezionati appositamente per lui da Gucci. Al suo fianco la sua band, ma in una formazione più estesa, che vede alle chitarre il pratese Riccardo Onori (da anni colonna del gruppo di Jovanotti) ed Enrico Wolfgang Cavion, Daniel Bestonzo alle tastiere, Lucio Fasino al basso e alla batteria Donald Renda. La direzione artistica e musicale è di Stefano Clessi. Una formazione ideale per presentare al pubblico fiorentino una versione live inedita dei suoi cavalli di battaglia e dei suoi nuovi successi. "Il mio nome d’arte racconta un po’ come sono - dice il vocalist -. Tananai è un po’ piccola peste, un po’ con la testa fra le nuvole. Ho iniziato a fare musica quando avevo 13-14 anni con un progetto di musica elettronica. Mi sono sempre dedicato alla produzione, con il nome d’arte Not for Us. E, non mi sono mai annoiato. Poi nel 2017, quando è uscito il primo album ’To Discover And Forget’, mi sono reso conto che avevo bisogno di esprimermi in qualche altro modo e ho scelto di farlo anche attraverso il pop".

Ed è nato un fenomeno, un protagonista della nuova musica d’autore, che si sta facendo valere, anno dopo anno, sempre di più. Ad apprezzare le sue creazioni è il pubblico giovane , ma sempre di più anche da quello trasversale alle generazioni. Ultimo in classifica al Sanremo 2022 con il brano ’Sesso occasionale’, che poi si è straguadagnato il disco di platino e ha raggiunto nello slancio la vetta di Spotify e delle altre classifiche, Tananai è tornato quest’anno al Festival con l’azzeccato brano ’Tango’, arrivato quinto, è stato certificato doppio disco di platino e continua a essere stabile nella Top10 nelle classifiche Spotify Italia e FimiGfk dei singoli più venduti. Un bel successo discografico che si sta riverberando alla grande anche nei concerti, che sono lo specchio della passione e della professionalità che questo ribelle del pop di oggi mette nel fare musica.