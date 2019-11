Empoli, 8 novembre 2019 - Un grave lutto ha colpito la famiglia Lastrucci. E’ scomparso Federico Lastrucci, 52 anni. Il suo nome è legato a Empoli, dove ha vissuto e lavorato a lungo, prima di trasferirsi nel capoluogo toscano con la moglie Elisabetta Carletti e i figli Sofia e Tancredi. Dopo la laurea in economia era entrato nell’azienda di famiglia, il “Gruppo Sigel”, fondata dal padre Roberto. Alla fine del 2012 si è trasferito a Firenze dove ha fondato con la moglie un’azienda di gioielli artigianali, “Maman et Sophie”. Le esequie domani alle 10.30 nella chiesa di San Salvatore in Ognissanti.

